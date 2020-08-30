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Наименование закупки
Приобретение моноблочной системы Aquarius Mnb Pro T584
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 07:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 52-16-00
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.belyaev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение моноблочной системы Aquarius Mnb Pro T584
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2020 20:00 GMT +330.08.2020 20:0030.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155503Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение моноблочной системы Aquarius Mnb Pro T584
Начальная цена
64 583,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товаров по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Кол-во: 1.000
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