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    Главная / Торги / Приобретение моноблочной системы Aquarius Mnb Pro T584

    Приобретение моноблочной системы Aquarius Mnb Pro T584

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2020 20:0030.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155503Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155503

    Наименование закупки

    Приобретение моноблочной системы Aquarius Mnb Pro T584

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 07:40

    Документация процедуры

    Спецификация_моноблока.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Юридический адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Почтовый адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Контактный телефон

    +7 3842 52-16-00

    Факс

    +7 3842 52-50-48

    Адрес электронной почты

    a.belyaev@gazpromdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляев Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение моноблочной системы Aquarius Mnb Pro T584

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2020 20:00 GMT +330.08.2020 20:0030.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155503Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение моноблочной системы Aquarius Mnb Pro T584

    Начальная цена

    64 583,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товаров по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моноблок Depo Neos MF324 23.8"ДЮЙМ 1920x1080 IPS матовый Win10 Pro 64 Intel Core i5 7400 4Gb DDR4-2400 SO-DIMM SSD240Gb WKb+Mu, CAM"

    Кол-во: 1.000

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