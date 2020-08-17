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    Главная / Торги / Перчатки и костюм

    Перчатки и костюм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155501Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155501

    Наименование закупки

    Перчатки и костюм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 06:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (383)2439107

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Onischenko@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онищенко Мария Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Перчатки и костюм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 06:00 GMT +317.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155501Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перчатки и костюм

    Начальная цена

    2 620,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 53Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету, постоплата 5-10 раб.дн, стоимость доставки включить в цену за товар

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "перчатки х/б с ПВХ разм 9-10"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Костюм рабочий летний ткань хлопчатобумажная с брюками, курткой мужской р. 48-50 182-188"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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