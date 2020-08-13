Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка электроматериалов для Кемеровского филиала

    поставка электроматериалов для Кемеровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 04:0013.08.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155497Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155497

    Наименование закупки

    поставка электроматериалов для Кемеровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 07:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)377141

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalia.Osiptsova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипцова Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроматериалов для Кемеровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 04:00 GMT +313.08.2020 04:0013.08.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155497Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроматериалов для Кемеровского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область, УЛИЦА ,Автозоводская 10 В , город Кемерово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100% в теч. 7 дней после поставки, транспортные включены в стоимость ТМЦ. Прошу прикладывать Счета , Аналог не рассматривается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "130707-00023 Лезвие запасное для стриппера Kabifix FK28"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Трансформатор ТТИ-А 150/5А 5ВА кл. 0,5"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Фонарь налобный аккумул. HLA 06В 5W LED 450Lm 10ч 3 режима, фокус, з/у 230В ЧЕРНЫЙ IN HOME"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "АВВ Авт.выкл. 3п 10А S203 С 6кА 2СDS253001R0104"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Лампа JC 12v 20w G4 (Camelion) капсула"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Лампа КГ 300Вт Сamelion (118)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Фонарь Camelion LED 5313-19F4 налоб 19LED 4 реж"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Фонарь Camelion LED 29316 43LED аккум. пластик жел"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Аккумулятор ААА-800mAh Ni-Mh BL-2 1.2В Ergolux"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Инструмент для снятия изоляции 0.5-2.5мм2 (210620)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Мультиметр DT-830B"

    Кол-во: 3.000

    Позвонить