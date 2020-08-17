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    Главная / Торги / Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск

    Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155482Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155482

    Наименование закупки

    Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 18:53

    Документация процедуры

    Том_2_Техническая_часть_на_поставку_оборудования_для_видеоконференцсвязи.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 952 829-12-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bogdan.Lukash@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукаш Богдан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 17:00 GMT +317.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155482Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г. ВолгодонскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Продукции осуществляется в адрес Грузополучателя: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», 347368 г. Волгодонск-28 Ростовской области. Доставка на склад Ростовской АЭС. "Оплата поставленной Продукции по договору (отдельному этапу договора) производится Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем документа о приемке продукции и предоставления Поставщиком документов: - товарных накладных (унифицированная форма ТОРГ – 12), счетов-фактур оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или УПД; - товарно-транспортных документов (товарно-транспортных накладных (ТТН), авиа, ж/д накладных, почтовых квитанций и т.д.); Оригиналы документов передаются Поставщиком Покупателю любым способом, позволяющим достоверно установить дату такой передачи. Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. Аванс не предусмотрен."

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оборудования для видеоконференцсвязи"

    Кол-во: 80.000

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