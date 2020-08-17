www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 18:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 952 829-12-77
Факс
Адрес электронной почты
Bogdan.Lukash@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукаш Богдан Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 17:00 GMT +317.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155482Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г. ВолгодонскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Продукции осуществляется в адрес Грузополучателя: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», 347368 г. Волгодонск-28 Ростовской области. Доставка на склад Ростовской АЭС. "Оплата поставленной Продукции по договору (отдельному этапу договора) производится Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем документа о приемке продукции и предоставления Поставщиком документов: - товарных накладных (унифицированная форма ТОРГ – 12), счетов-фактур оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или УПД; - товарно-транспортных документов (товарно-транспортных накладных (ТТН), авиа, ж/д накладных, почтовых квитанций и т.д.); Оригиналы документов передаются Поставщиком Покупателю любым способом, позволяющим достоверно установить дату такой передачи. Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. Аванс не предусмотрен."
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 80.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.