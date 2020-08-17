Поставку оборудования для видеоконференцсвязи для АЭС г. Волгодонск

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка Продукции осуществляется в адрес Грузополучателя: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», 347368 г. Волгодонск-28 Ростовской области. Доставка на склад Ростовской АЭС. "Оплата поставленной Продукции по договору (отдельному этапу договора) производится Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем документа о приемке продукции и предоставления Поставщиком документов: - товарных накладных (унифицированная форма ТОРГ – 12), счетов-фактур оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или УПД; - товарно-транспортных документов (товарно-транспортных накладных (ТТН), авиа, ж/д накладных, почтовых квитанций и т.д.); Оригиналы документов передаются Поставщиком Покупателю любым способом, позволяющим достоверно установить дату такой передачи. Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. Аванс не предусмотрен."