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Наименование закупки
Поставка продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 18:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 900 900-72-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
m.sinickiy@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синицкий Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 00:00 GMT +314.08.2020 00:0014.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155481Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ
Начальная цена
999 843,63
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тверская область, Российская Федерация, 172757, Тверская область, Осташковский район, д. Жар, б/о «Селигерские зори»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 36.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 490.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 2500.000
Кол-во: 320.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 47.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 2880.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 82.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 48.000
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