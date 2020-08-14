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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ

    Поставка продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 00:0014.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155481Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155481

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 18:35

    Документация процедуры

    Техническое_задание_КИМ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 900 900-72-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.sinickiy@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синицкий Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 00:00 GMT +314.08.2020 00:0014.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155481Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий для филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ

    Начальная цена

    999 843,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тверская область, Российская Федерация, 172757, Тверская область, Осташковский район, д. Жар, б/о «Селигерские зори»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фрукты в сиропе ананас 580МЛ ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 2"

    "Апельсины ГОСТ 4427-82"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 3"

    "Бананы свежие ГОСТ Р 51603-2000 Эквадор"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Батон ПОДМОСКОВНЫЙ 350Г"

    Кол-во: 490.000

    "Позиция 5"

    "Ветчина ГОСТ Р 54753"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Виноград Киш-миш ГОСТ 25896-83 Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Крупа овсяная Геркулес Экстра 1КГ Клин"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Говядина мякоть без кости свежемороженая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Говядина б/к оковалок замороженная ГОСТ Р 55445-2013"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Говядина тушеная Гродфуд ж/б 338Г Беларусь"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 11"

    "Горох колотый фасованный Царь 0.8КГ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 12"

    "Крупа гречневая ядрица до 1000Г ГОСТ Р 55290-2012"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 13"

    "Грудинка Пикантная варено-копченая Орион в/у ГОСТ Р 54043-2010"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Груши свежие ГОСТ 21713-76"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 15"

    "Горошек зеленый 425МЛ ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 16"

    "Зелень Укроп свежий ГОСТ 32856-2014"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Зефир ванильный ГОСТ 6441-2014 ОАО Оренбургский хлебокомбинат Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Изюм ГОСТ Р 51074-2003 золотой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Икра лососевых рыб зернистая Находка 140Г ООО "Рыбопроизводственный комбинат Находкинский" ТУ 9264-001-46412104-09"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Йогурт Фруттис Кампина малина-черника, абрикос-манго 5ПРОЦ 115Г ГОСТ Р 51331-99"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 21"

    "Кефир Село Зеленое 1ПРОЦ 0.93Л; ДМ³ ГОСТ 31454-2012"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Йогурт Бабулины продукты 1.5ПРОЦ 400Г Злаки бутылка"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 23"

    "Капуста белокочанная, свежая ГОСТ Р 51809-2001"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Капуста брокколи свежезамороженая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Свинина Карбонад без кости с/м ГОСТ 31476-2012"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 26"

    "Картофель свежий Продовольственный Россия ГОСТ 7176-85"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 27"

    "Кетчуп "Кухмастер" Томатный 260Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Киви свежие ГОСТ Р 53589-2009"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 29"

    "Колбаса варено-копченая Сервелат Кремлевский Стародворские колбасы искусственная оболочка ГОСТ 16290-86 ЗАО Стародворские колбасы Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 30"

    "Колбаса вареная Докторская высший сорт ГОСТ Р 52196-2011"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 31"

    "Смесь компотная весовая с сухофруктами"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Конфеты батончик Ореховая роща с хрустящими вафлями"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 33"

    "Кофе натуральный растворимый Nescafe 3 в 1 Классик порционный 20 пакетиков по 16Г 79293"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Кофе натуральный растворимый Нескафе Классик сублимированный 200Г пакет 1уп/ 30шт ГОСТ 32776-2014"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 35"

    "Кукуруза консервированная сладкая 6 СОТОК 425Г"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 36"

    "Лимон"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 38"

    "Майонез Московский Провансаль классический ведро 900МЛ 67ПРОЦ "МЖК""

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 39"

    "Изделия макаронные Вермишель ЩЕБЕКЕНСКИЕ 450Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 40"

    "Изделия макаронные Рожки Щебекино 450Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 41"

    "Мандарины Марокко"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 42"

    "Крупа манная 800Г ГОСТ Р51074-2003 Россия"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 43"

    "Маслины б/к "CAROLA" ж/б 280Г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 44"

    "Масло растительное подсолнечное ГОСТ 52465-2005"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 45"

    "Масло сливочное сладко-сливочное Томское молоко 72,5ПРОЦ 180Г"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 46"

    "Вода питьевая бутилированная Мевер негазированная 0.5Л ПЭТ ОАО Завод минеральных вод "Рычал-су""

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 47"

    "Молоко питьевое МолоКом 3.2ПРОЦ 1КГ мягкая упаковка"

    Кол-во: 320.000

    "Позиция 48"

    "Морковь столовая свежая Россия ГОСТ 32284-2013"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 49"

    "Мука пшеничная высшего сорта Предпортовая 2КГ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 50"

    "Огурцы тепличные ГОСТ 1726-85"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 51"

    "Огурцы консервированные с зеленью в заливке 0.7КГ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 52"

    "Свинина Окорок без кости с/м ГОСТ 31476-2012"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 53"

    "Консервы оливки без косточек "Барко" 280Г 314МЛ жестебанка"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 54"

    "Сухари панировочные хлебные 150ГГ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 55"

    "Перец сладкий красный Импорт ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 56"

    "Приправа Перец черный молотый Айдиго 10Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Консервы рыбные из печени трески "Капитан морей" 230Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 58"

    "Печенье сахарное Алёнушка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 59"

    "Печенье сахарное Дымка Царское чаепитие шоколадное с суфле 2200Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 60"

    "Помидоры Тепличный ГОСТ 34298-2017 Россия"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 61"

    "Приправа для свинины ПрофАгроТехника 15Г СТО"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 62"

    "Приправа для курицы Айдиго 15Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 63"

    "Специя Приправа для рыбы Приправыч 15Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 64"

    "Продукт творожный с заменителем молочного жира "Крестьянский" №18 30ПРОЦ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 65"

    "Пряники весовые Вижер имбирные"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 66"

    "Пшено Золотой казан 900Г"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 67"

    "Рис длиннозерный фасованный Краснодарский 850Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 68"

    "Зелень Салат "Пекинский""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 69"

    "Морская капуста салат "Каппер" 3КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 70"

    "Сахар-рафинад Русский сахар 1000Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 71"

    "Свекла столовая свежая Россия ГОСТ 32284-2013"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 72"

    "Свинина тушеная Гродфуд ж/б 338Г Беларусь"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 73"

    "Молоко сгущенное с сахаром Рогачев 8.5ПРОЦ 380Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 74"

    "Рыба соленая в полиэтиленовых пакетах Семга малосоленая 200Г вакуумная упаковка ИП Хири Н.К."

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 75"

    "Колбаса сырокопченая ГОСТ Р 55455-2013"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 76"

    "Сыр полутвердый Российский 50ПРОЦ ООО "Брасовские сыры""

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 77"

    "Сок фруктовый 1ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 78"

    "Соль поваренная пищевая каменная 1кг"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 79"

    "Сосиски ГОСТ 23670-79"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 80"

    "Соус соевый 280Г ГОСТ Р51074-2003 Россия"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 81"

    "Фасоль красная в томатном соке Барко 400Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 82"

    "Фасоль стручковая свежезамороженная резаная ООО "ТД "Зелёная Грядка" 400Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 83"

    "Пресервы "Смоленская коллекция" филе сельди в масле 1КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 84"

    "Филе рыбное мороженное . Филе пангасиуса"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 85"

    "Мясо кур Филе грудки, Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 86"

    "Форель морская потрошеная без головы свежемороженая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 87"

    "Хлеб формовой "Знатный Урожайный" новый"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 88"

    "Мясо кур с/м Цыплята бройлер ГОСТ 31962-2013 Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 89"

    "Чай черный пакетированный Tess "Ceylon" цейлонский 2Г 25ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 90"

    "Чай зеленый пакетированный Greenfield "Flying Dragon" 2Г 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 91"

    "Грибы консервированные Шампиньоны Луговица резаные 850Г ж/б"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 92"

    "Шеи свиные свежемороженная б/к"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 93"

    "Шпроты в масле "Капитан морей" 190Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 94"

    "Яблоки ГОСТ 54697-2011"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 95"

    "Язык говяжий свежемороженный 15КГ ГОСТ 32244-2013 ООО Айсберг Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 96"

    "Яйцо куриное 1 категория Россия"

    Кол-во: 2880.000

    "Позиция 97"

    "Бекон варено-копченый 500Г нарезка Россия ГОСТ 18256-85"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 98"

    "Крупа перловая 800Г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 99"

    "Сметана Простоквашино 25ПРОЦ 0.315КГ"

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 100"

    "Сырок творожный глазированный Простоквашино 23% 45Г"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 101"

    "Паста томатная Помидорка 480Г"

    Кол-во: 48.000

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