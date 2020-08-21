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Наименование закупки
Закупка для Самарского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 17:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(8342)32-73-68
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
M.KRAINOVA@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крайнова Марина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка для Самарского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.08.2020 17:00 GMT +321.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155479Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка для Самарского филиала
Начальная цена
37 195,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, Самарская область, Красноярский р-н, с . Красный Яр, ул. п.Восточный, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
условия оплаты 15 рабочих дней после поставки (для СМП), подписание договора через ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
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