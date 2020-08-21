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    Главная / Торги / Закупка для Самарского филиала

    Закупка для Самарского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155479Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155479

    Наименование закупки

    Закупка для Самарского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 17:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8342)32-73-68

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    M.KRAINOVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крайнова Марина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка для Самарского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 17:00 GMT +321.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155479Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка для Самарского филиала

    Начальная цена

    37 195,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Самарская область, Красноярский р-н, с . Красный Яр, ул. п.Восточный, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    условия оплаты 15 рабочих дней после поставки (для СМП), подписание договора через ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка триммерная полуавтоматическая Husqvarna T35 M10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Мастерок для строительно-малярных работ 160мм прямоугольник"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Швабра для мытья пола 33см 130см"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Щетка для мытья автомашины телескопическая, со штуцером для подачи воды Stels 55227"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Рукоятка шлифованная для кувалды L700мм бук"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Набор напильников круглый, плоский, полукруглый, ромбический, трехгранный №2 200...250мм 12шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Лезвие нож канцелярский Attache B9мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Лезвие Биоскан для: нож канцелярский Attache 18мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Масленка нагнетатель 54492300001 6л"

    Кол-во: 2.000

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