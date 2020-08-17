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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 16:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 625-95-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шагина Татьяна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 10:30 GMT +317.08.2020 10:3017.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155475Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Кол-во: 23.000
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