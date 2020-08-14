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    Главная / Торги / Набор ключей и инструментов

    Набор ключей и инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 07:0014.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155473Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155473

    Наименование закупки

    Набор ключей и инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 16:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 982 364-00-22

    Факс

    Адрес электронной почты

    Maksim.Yumagulov@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юмагулов Максим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Набор ключей и инструментов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 07:00 GMT +314.08.2020 07:0014.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155473Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набор ключей и инструментов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, г.Астрахань, ул.1-й Проезд Рождественского, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 7 рабочих дней с факта поставки. Поставка до склада покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор инструментов комбинированный STELS 14105 адаптер для бит, биты, вороток Т-образный, головки торцевые, ключи гаечные 82шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Набор ключей комбинированных 6...32мм 25шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Набор ключей комбинированных с трещоткой шарниром Дело Техники 8...24мм 10шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Набор ключей рожковых Kraftool Stayer Техно 27047-H12 6...32мм 12шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Инструмент для заделки контактов универсальный STG-KRONE-SIEMENS C234037A"

    Кол-во: 1.000

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