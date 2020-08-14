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    Главная / Торги / Закупка барьера складного Стандарт,биноклей для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Закупка барьера складного Стандарт,биноклей для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155463Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155463

    Наименование закупки

    Закупка барьера складного Стандарт,биноклей для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 16:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182)

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Marina.Sokovnina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Марина Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка барьера складного Стандарт,биноклей для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155463Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка барьера складного Стандарт,биноклей для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г Мурманск, Кольский пр-кт, д 188Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 7 к.д,после поставки.Стомость доставки оплачивает поставщик.Работа только по ЭДО!!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барьер складной Стандарт БСЗ-01"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Бинокль Yukon 8-24x50"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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