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    Главная / Торги / Поставка бланков и журналов для Нижегородского филиала

    Поставка бланков и журналов для Нижегородского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155460Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155460

    Наименование закупки

    Поставка бланков и журналов для Нижегородского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 16:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8412)523452

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.bykova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Быкова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бланков и журналов для Нижегородского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155460Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бланков и журналов для Нижегородского филиала

    Начальная цена

    266 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата в течение 45 кал. дней (15 раб дней для МСП). Доставка транспортом поставщика (включить в стоимость)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал осмотр трассы А4 160Г/М2 100ЛИСТ переплет №7 (бумвинил), форзац-офсет"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Журнал распоряжений и телефонограмм А4 160Г/М2 100ЛИСТ переплет №7 (бумвинил), форзац-офсет"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Бланк Предупреждение для землепользователей с красной полосой"

    Кол-во: 15000.000

    "Позиция 4"

    "Бланк печатный ТГ-17 Правительственная телеграмма, 100листов"

    Кол-во: 70.000

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