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    Главная / Торги / Закупка перчаткок хозяйственных резиновых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Закупка перчаткок хозяйственных резиновых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155459Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155459

    Наименование закупки

    Закупка перчаткок хозяйственных резиновых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 08:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка перчаткок хозяйственных резиновых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 07:00 GMT +317.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155459Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка перчаткок хозяйственных резиновых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    45 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142 г. Нижний Новгород, ул. Космическая 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки товара безналичным расчетом

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки хозяйственные резиновые Авангард латекс XL 15444601"

    Кол-во: 1000.000

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