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    Главная / Торги / Поставка запчастей к сварочному столу

    Поставка запчастей к сварочному столу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155454Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155454

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к сварочному столу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 15:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-41-31

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    I_Korneev@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корнеев Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей к сварочному столу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 08:00 GMT +321.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155454Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к сварочному столу

    Начальная цена

    342 548,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (сорок) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Упор специальный УСД-01 225х50х20ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Упор специальный УСД-02 150х50х20ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Упор специальный УСД-03 100х50х20ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Упор специальный УСД-04 225х50х20ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Упор эксцентриковый УСД-07 100х20ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Упор угловой УСД-10 75х75х50ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Угольник УСД-11 175х75х50ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Угольник УСД-12 175х75х50ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Угольник УСД-13 175х75х50ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Упор специальный УСД-15 175х275х50ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Упор угловой УСД-17 375х500х20ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Угольник установочный УСД-19 175х200х50ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Блок зажимной УСД-20 200х100х300ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Опора для труб ОСД-01 58х50ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Опора для труб ОСД-02 98х55ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Подставка регулируемая ПОД-01 60х75ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Стойка с вертикальным зажимом ЗСД-01 250х365х40ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Стойка с горизонтальным зажимом ЗСД-02 260х365х40ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "Стойка с зажимом 45° ЗСД-03 245х365х40ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Болт быстросъемный специальный БС-01 26ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 21"

    "Болт позиционирующий БС-02 26ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 22"

    "Болт соединительный БС-03 26х40ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Болт быстросъемный специальный БС-06 26ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 24"

    "Болт быстросъемный специальный длинный БС-07 25ММ для столов сварочно-сборочных"

    Кол-во: 8.000

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