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    Главная / Торги / Закупка антивандальной крышки люка для Нижегородского филиала

    Закупка антивандальной крышки люка для Нижегородского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155452Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155452

    Наименование закупки

    Закупка антивандальной крышки люка для Нижегородского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    3532 57-41-62

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка антивандальной крышки люка для Нижегородского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 08:00 GMT +313.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155452Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка антивандальной крышки люка для Нижегородского филиала

    Начальная цена

    52 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород ул.Федосеенко д.43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    сумму указать с учетом стоимости доставки и разгрузки до адреса

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка люка антивандальная Связьстройдеталь УАЗк-ССД 110301-01118 Dв420, Dн609мм бетон"

    Кол-во: 10.000

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