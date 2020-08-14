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    Главная / Торги / Ценовой запрос КМЗ-1-11/08/2020

    Ценовой запрос КМЗ-1-11/08/2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155450Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155450

    Наименование закупки

    Ценовой запрос КМЗ-1-11/08/2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 16:22

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_на_маски_ФАУ_ГГЭ.docx

    __Карточка_Крымского_филиала_ФАУ_ГГЭ_с_02.06.2020_для_ДОГОВОРОВ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Крымский филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
    Все закупки и тендеры КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

    Юридический адрес

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Почтовый адрес

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Контактный телефон

    +7 869 241-70-89

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.mikhailova@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Севастополь Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос КМЗ-1-11/08/2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 17:00 GMT +314.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155450Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос КМЗ-1-11/08/2020

    Начальная цена

    60 550,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Севастополь Город, Севастополь, ул. Вокзальная, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 полномочными представителями Сторон, но не раннее выплаты Поставщиком неустойки, в случае ее применения к Поставщику в соответствии с Договором.Поставка Товара осуществляется течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты заключения договора. Затраты на доставку Товара до места поставки включены в цену Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
    Все закупки и тендеры КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска медицинская трехслойная"

    Кол-во: 6800.000

    "Позиция 2"

    "Маска защитная многоразовая"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Термометр бесконтактный инфракрасный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств"

    Кол-во: 3.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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