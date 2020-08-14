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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Ценовой запрос КМЗ-1-11/08/2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 16:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10
Почтовый адрес
299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10
Контактный телефон
+7 869 241-70-89
Факс
Адрес электронной почты
m.mikhailova@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ценовой запрос КМЗ-1-11/08/2020
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 17:00 GMT +314.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155450Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ценовой запрос КМЗ-1-11/08/2020
Начальная цена
60 550,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Севастополь Город, Севастополь, ул. Вокзальная, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 полномочными представителями Сторон, но не раннее выплаты Поставщиком неустойки, в случае ее применения к Поставщику в соответствии с Договором.Поставка Товара осуществляется течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты заключения договора. Затраты на доставку Товара до места поставки включены в цену Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
Все закупки и тендеры КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
Адрес местонахождения
299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10
Кол-во: 6800.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
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