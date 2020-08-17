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    Главная / Торги / Закупка Биноклей 20x50 Profi для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Закупка Биноклей 20x50 Profi для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155442Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155442

    Наименование закупки

    Закупка Биноклей 20x50 Profi для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 15:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182)

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Marina.Sokovnina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Марина Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Биноклей 20x50 Profi для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155442Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Биноклей 20x50 Profi для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 7 к.д,после поставки.Стомость доставки оплачивает поставщик.Работа только по ЭДО!!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинокль 20x50 Profi"

    Кол-во: 14.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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