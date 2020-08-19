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    Главная / Торги / Преобразователи давления

    Преобразователи давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155438Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155438

    Наименование закупки

    Преобразователи давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 07:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-02 доб. 6

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Diundik.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дюндик Сергей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Преобразователи давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 12:00 GMT +319.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155438Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Преобразователи давления

    Начальная цена

    633 755,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО г.Лабытнанги; ЯНАО г. НадымРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Указатель напряжения УВНК-10Б 6000-35000В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Указатель напряжения УВНУ-10Д 6000-10000В световой звуковой индикатор, поверка"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Указатель напряжения УВНУ-10Д 6000-10000В световой звуковой индикатор, поверка"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Указатель высокого напряжения бесконтактный универсальный УВНБУ 1-35кВКВ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Указатель напряжения УНК-0.4Р 12-660В 10мА -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС провод соединительный 1М 240х48х35 ГОСТ 20493-2001"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 6"

    "Штанга изолирующая оперативная универсальная ШОУ-15 15кВ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-15-3-3.8Д 15кВ с разрядным приспособлением"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М2 -2...+2КПА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М2 +/-20кПа"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Тягонапоромер ТНМП-100-М1-У3 -2...+2КПА 2.5 У3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2-10кПа-1.5-У3 0-10кПа 1.5 У3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2-1.6кПа-2.5-У3 0-1.6кПа 2.5 У3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС015М-50М.0,5.160.МГ.И ОВЕН 50М -50...+150ГРАД ЦЕЛЬС 160ММ IP54"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 14"

    "Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001-120-УХЛЗ.1-0.5-0.4МПа-0-5мА-4080-16-36В-К-М20х1.5-IP65 0-0.4МПа М20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001-120-УХЛЗ.1-0.5-1.6МПа-0-5мА-4080-16-36В-К-М20х1.5-IP65 0...1.6МПа М20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001-122-УХЛЗ.1-0.5-16МПа-0-5мА-4080-16-36В-К-М20х1.5-IP65 0...16МПа М20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001-123УХЛЗ.1-0.5-25МПа-0-5мА-4080-16-36В-К-М20х1.5-IP65 0...25МПа М20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001-121-УХЛЗ.1-0.5-6МПа-0-5мА-4080-16-36В-К-М20х1.5-IP65 0...6МПа М20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Датчик перепада давления Корунд-ДД-102-УХЛЗ.1-0.5-6.3кПа-0-5мА-4080-16-36В-К-М20х1.5-О2-IP65 IP65 0...6.3кПа УХЛ31.1 М20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Клапан электромагнитный стальной СЕНС-ПР DN15 PN25 фланцевое фланец 15-25-01-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 с крепежным комплектом СЕНС.302631.085-60.01 -2ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Клапан электромагнитный стальной СЕНС-ПР DN25 PN25 фланцевое фланец 25-25-01-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 с крепежным комплектом СЕНС.302631.085-70.01 -2ШТ"

    Кол-во: 2.000

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