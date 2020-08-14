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    Главная / Торги / Пульт дистанционного управления M7802T2 для ресивера DVB-C Mezzo

    Пульт дистанционного управления M7802T2 для ресивера DVB-C Mezzo

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 15:3014.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155435Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155435

    Наименование закупки

    Пульт дистанционного управления M7802T2 для ресивера DVB-C Mezzo

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 15:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    812-4018254

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    E.Monahova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Монахова Елена Генриховна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Пульт дистанционного управления M7802T2 для ресивера DVB-C Mezzo

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 15:30 GMT +314.08.2020 15:3014.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155435Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пульт дистанционного управления M7802T2 для ресивера DVB-C Mezzo

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, СПб, Кубинская ул. д. 75Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100% в течение 7 календарных дней с даты поставки на склад

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт дистанционного управления M7802T2 для ресивера DVB-C Mezzo"

    Кол-во: 100.000

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    80 339
    Лоты:
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