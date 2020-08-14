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Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей ШТАРК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 14:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 380-71-81
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
n.grishin@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Николай Вячеславович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей ШТАРК
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 16:00 GMT +314.08.2020 16:0014.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155431Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей ШТАРК
Начальная цена
1 098 821,82
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, 344006, г.Ростов-на-Дону, проспект Богатяновский спуск, дом 27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка п.п. 1, 3, 4 Ростов-на-Дону, п.2 г. Москва, Старокалужское шоссе, дом 62, строение 2. Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки. Доставка силами поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 60.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 16.000
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