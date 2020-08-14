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    Главная / Торги / Поставка МТР для нужд ПО ГРС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Поставка МТР для нужд ПО ГРС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155427Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155427

    Наименование закупки

    Поставка МТР для нужд ПО ГРС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 17:06

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    ОЛ_Шумоглушитель.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    ltihonova@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для нужд ПО ГРС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155427Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для нужд ПО ГРС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Начальная цена

    999 520,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий Уромгаз ФЭГ-ГКВ-10-ФС150 ТУ 3683-038-54116265-2014"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Котел газовый напольный Конорд КСц-Г-25-3 25КВТ 581х454х925ММ сталь 250М2 одноконтурный 146ММ природный газ ТУ 4931-001-49788732-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Шумоглушитель сброса газа ШГ-100-100/300 DN100/300 PN100 с ответным фланцем DN300 ТУ 3699-078-36214188-2012 опросный лист 38376-2018"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Воздухонагреватель взрывозащищенный инфракрасный каталитический Cata-Dyne MKII 12х24 3КВТ газовый NPT3/8""

    Кол-во: 2.000

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