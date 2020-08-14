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Наименование закупки
Поставка МТР для нужд ПО ГРС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 17:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-22-30
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
ltihonova@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для нужд ПО ГРС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155427Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для нужд ПО ГРС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.
Начальная цена
999 520,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 11.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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