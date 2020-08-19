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Наименование закупки
Закупка самоклеящихся этикеток для принтера ТермоТоп для Архангельска
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 14:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8182)
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Marina.Sokovnina@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Марина Романовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка самоклеящихся этикеток для принтера ТермоТоп для Архангельска
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155426Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка самоклеящихся этикеток для принтера ТермоТоп для Архангельска
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, Архангельск,пр-кт.Ломоносова д.142Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 7 к.д,после поставки.Стомость доставки оплачивает поставщик.Работа только по ЭДО!!
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 50.000
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