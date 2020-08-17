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    Главная / Торги / Поставка счетчика газа для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка счетчика газа для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155414Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155414

    Наименование закупки

    Поставка счетчика газа для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 14:29

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Опросный_лист.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка счетчика газа для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 17:00 GMT +317.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155414Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка счетчика газа для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    350 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюменская обл., Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик газа Т3 G1000-150-16 (1:30) PN16БАР DN150ММ 2ДУ (вх, вых) 1 ШТ, фланец DN150 PN16 по ГОСТ33259-2015 2ШТ, крепежный комплект DN150 PN16 2ШТ, Ккатушка DN150 PN16 1ШТ фланцевый"

    Кол-во: 1.000

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