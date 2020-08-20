www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запасных частей автобусов КАВЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 07:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 903 395-30-37
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
islamkin@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей автобусов КАВЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 08:00 GMT +320.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155412Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей автобусов КАВЗ
Начальная цена
485 748,18
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента приёмки Покупателем товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 18.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.