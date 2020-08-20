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    Главная / Торги / Поставка запасных частей автобусов КАВЗ

    Поставка запасных частей автобусов КАВЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155412Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155412

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей автобусов КАВЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 07:53

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    Анкета_Участника.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 903 395-30-37

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    islamkin@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей автобусов КАВЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 08:00 GMT +320.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155412Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей автобусов КАВЗ

    Начальная цена

    485 748,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента приёмки Покупателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барабан тормозной задний КАВЗ Аврора 111-3501070-50"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Корзина сцепления 3482000464 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Подшипник выжимной в сборе 3151000079 ПАЗ КАВЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Подшипник выжимной в сборе 3511000419 ПАЗ КАВЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Вентилятор с вязкостной муфтой КАВЗ Cummins 423800-02000972"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Шланг радиатора угловой 4238-1303160 КАВЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Охладитель наддув. воздуха интеркулер 4238А-1172010-01 Кавз-4238, 4235"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шкворень правый ПАЗ 111-3001019 КААЗ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Диск сцепления 1878001501 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Металлорукав ПАЗ-4230 "Аврора" 4230-4859.20.000-60-1"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 11"

    "Форсунка топливная Cummins 4937065/0445120123"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Рычаг-щеткодержатель КАВЗ 4239-3708"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Мотор отопителя лобового стекла 006-В45-2 Аврора 24В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Пневмогидроусилитель 5320-1609510"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Вал карданный ПАЗ 4230 Аврора 4230 54-2201010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Шкворень под 2 клина ПАЗ 111-3001019Э-1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Трос КПП 37-212885-79 КАВЗ-4238 7900ММ"

    Кол-во: 18.000

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