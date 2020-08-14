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    Главная / Торги / Поставка запчастей к противопожарному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Поставка запчастей к противопожарному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155411Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155411

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к противопожарному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 17:07

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    ltihonova@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей к противопожарному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155411Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к противопожарному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Начальная цена

    240 276,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конус сменный для ветроуказателя ВВП-240 бело-красный 600х240ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Пломба контрольная номерная роторная Твистсил акрил/поликарбонат 0.5-1ММ желтая"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 3"

    "Рейл для скейт-парков Р-002 600х400/200+300ММ металлический"

    Кол-во: 2.000

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