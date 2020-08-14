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    Главная / Торги / Поставка соединений ниппельных для импульсных трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Поставка соединений ниппельных для импульсных трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155406Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155406

    Наименование закупки

    Поставка соединений ниппельных для импульсных трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 17:08

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    ltihonova@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединений ниппельных для импульсных трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155406Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединений ниппельных для импульсных трубопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Начальная цена

    240 616,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 160028, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Копрецовская, д.38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соединение трубное ниппельное ввертное с торцевым уплотнением НВС 14хМ20 09Г2С Ру25МПа УХЛ1 ТУ 4218-013-01395839-2001"

    Кол-во: 376.000

    "Позиция 2"

    "Тройник Т I 426x14-К48-159x8-К48-20-7.5(11.25)-0.66 ТУ 1469-017-38948552-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Бобышка приварная БП1 М20х1.5 55ММ 09Г2С УХЛ1 ТУ 4218-032-01395839-2003"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Бобышка приварная БП1 М20х1.5 100ММ 09Г2С УХЛ1 ТУ 4218-032-01395839-2003"

    Кол-во: 14.000

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