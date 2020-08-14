www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Мониторы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 14:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Почтовый адрес
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Контактный телефон
+7 831 234-06-11
Факс
Адрес электронной почты
usznzakupki@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Судаева Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мониторы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 08:00 GMT +314.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155404Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мониторы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Челюскинцев,13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту поставки в течении 5 раб. дней. В стоимость товара включены стоимость услуг по доставке, погрузке-разгрузке, уплате налогов и иных платежей.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Адрес местонахождения
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Кол-во: 9.000
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