"Соль поваренная пищевая йодированная 1кг ГОСТ 13830-97"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня представления поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счёт/счёт-фактура).Поставка товара осуществляется силами и за счёт поставщика: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, д. 19.