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    Главная / Торги / Соль поваренная пищевая йодированная 1кг ГОСТ 13830-97

    Соль поваренная пищевая йодированная 1кг ГОСТ 13830-97

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155398Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155398

    Наименование закупки

    Соль поваренная пищевая йодированная 1кг ГОСТ 13830-97

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Юридический адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Почтовый адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Контактный телефон

    +7 8422 20-85-02

    Факс

    +7 8422 20-65-66

    Адрес электронной почты

    solov-roscha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агеева Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Соль поваренная пищевая йодированная 1кг ГОСТ 13830-97

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 15:00 GMT +314.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155398Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соль поваренная пищевая йодированная 1кг ГОСТ 13830-97

    Начальная цена

    1 050,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня представления поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счёт/счёт-фактура).Поставка товара осуществляется силами и за счёт поставщика: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, д. 19.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Адрес местонахождения

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль поваренная пищевая йодированная 1кг ГОСТ 13830-97"

    Кол-во: 70.000

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