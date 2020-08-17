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    Главная / Торги / Каталка медицинская для принятия душа Pacific Shower-Bathing Trolley, производитель Howard Wright

    Каталка медицинская для принятия душа Pacific Shower-Bathing Trolley, производитель Howard Wright

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155393Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155393

    Наименование закупки

    Каталка медицинская для принятия душа Pacific Shower-Bathing Trolley, производитель Howard Wright

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 13:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    l.dryzlova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дрызлова Лариса Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Каталка медицинская для принятия душа Pacific Shower-Bathing Trolley, производитель Howard Wright

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155393Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Каталка медицинская для принятия душа Pacific Shower-Bathing Trolley, производитель Howard Wright

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, г. Елец, ул. Льва Толстого, 79Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    заключение договора, оплата по безналичному расчету, предоставление гарантии на оборудование, доставка до места назначения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каталка медицинская для принятия душа Pacific Shower-Bathing Trolley, производитель Howard Wrigh"

    Кол-во: 1.000

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