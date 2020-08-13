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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ в Коми филиал ПАО "Ростелеком"

    Поставка ТМЦ в Коми филиал ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155392Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155392

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ в Коми филиал ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 13:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8152) 532739

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    E.Rumyantseva@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Румянцева Эльвира Алимджановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ в Коми филиал ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155392Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ в Коми филиал ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 160/6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 7 календарных дней от даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок управления DAEWOO ATS 15-380 GDA бензо-генератор DAEWOO GDA"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Блок управления DAEWOO ATS 15-220 GDA бензо-генератор DAEWOO GDA 7500E/7500DFE/8500E/12500E"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Инжектор питания POE4815 100...240В 2xRJ-45 15Вт IEEE 802.3 IEEE 802.3u"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Инструмент для заделки контактов врезной, сенсорный TWT TWT-PND-LSA-A для обработки контактов типа Krone"

    Кол-во: 5.000

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