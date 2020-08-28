Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка автошин

    Поставка автошин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155388Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155388

    Наименование закупки

    Поставка автошин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 13:38

    Документация процедуры

    image31497.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-32-13

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    AksenovLK@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксенов Леонид Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.08.2020 11:00 GMT +328.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155388Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин

    Начальная цена

    607 282,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 53 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 20 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 15 банковских дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая Michelin Beep Steel All Terrain 14-17.5 148 A8/B 14н.с(PR) ТL всесезонная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Автошина для легковых автомобилей Bridgestone Dueler M/T 674 225/75 R16 115 Q всесезонная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Nordman 7 SUV 235/75 R15 105 T зимняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Michelin Latitude Cross 235/75 R15 109 H всесезонная XL"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Автошина для легковых автомобилей Michelin X-Ice North 4 205/65 R16 99 T зимняя XL шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakkapeliitta 9 SUV 255/50 R19 107 T зимняя XL ROF шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakkapeliitta 9 SUV 265/65 R17 116 T зимняя XL шипованная"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Автошина для легковых автомобилей Michelin Latitude Cross 265/65 R17 112 H летняя"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Диск колесный литой Replay TY121 19x7.5J/5x114.3 D60.1 ET35 S (серебро)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Диск колесный литой Replay TY83 17х7.5J/6х139.7 D106.1 ET25 GMF"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264258
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО...
    264258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    998 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Ценовой запрос № 262485
    Поставка автозапчастей для нужд филиала Минское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    Поставка автозапчастей для нужд филиала Минское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    262485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    660 912
    Лоты:
    1
    Регион:
    Районы Архангельской области/
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "НПО Энергомаш"
    Ценовой запрос № 262468
    Закупка шин, покрышек, камер
    Закупка шин, покрышек, камер
    262468
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "АК № 1825"
    Ценовой запрос № 126137
    Поставка фильтров масленных, воздушных и топливных для нужд ЗАО "АК № 1825"
    Поставка фильтров масленных, воздушных и топливных для нужд ЗАО "АК № 1825"
    126137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2019 07:30(GMT+03:00)
    492 308
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Ценовой запрос № 92437
    Поставка запасных частей к дизельным электростанциям и автотракторной технике
    Поставка запасных частей к дизельным электростанциям и автотракторной технике
    92437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.04.2019 09:30(GMT+03:00)
    490 820
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78749
    Поставка запасных частей к ГБО согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка запасных частей к ГБО согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    249 226
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить