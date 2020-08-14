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    Главная / Торги / Поставка комплектующих материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка комплектующих материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155386Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155386

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 13:54

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155386Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    182 662,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз теплоноситель DIXIS-65 ТУ 2422-012-451600209-00"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 2"

    "Смазка графитная УСсА 2КГ банка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Лента ФУМ Ф-4 ПН 0.2ММх10ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Оргстекло СО-120 5ММ 1500х1750ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Плита муллитокремнеземистая МКРП-340 500х500х50ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 6"

    "Пломба для опломбирования 4-12-АД1М ГОСТ 18677-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Сетка стальная нержавеющая полутомпаковая 2.5Н ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Сурик железный сухой марка К ТУ 20.1-00204607-028 2018"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Шарик 12.303ММ ГОСТ 3722-2014"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Шарик 7.144ММ ГОСТ 3722-2014"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Шарик 4.763ММ ГОСТ 3722-2014"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Клей БФ-2 0.4КГ 500МЛ Solins"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Лента стальная нержавеющая 1ММ 32ММ Н лак+воск"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 14"

    "Шпагат полипропиленовый 800текс 2ММ 500М 35КГС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Нитки швейные 10ЛХ 1000М лавсан-хлопок белые"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Шнур асбестовый ШАОН 3ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Набивка сальниковая МС-500 5ММ"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 18"

    "Виброизолятор комплект КИВ-В-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Картон асбестовый КАОН 2.4ММ 1000х800ММ ГОСТ 2850-95"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Герметик силиконовый высокотемпературный Tytan Professional красный 310МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Лента изоляционная Зубр Мастер ПВХ 19ММ 20М черная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Лен сантехнический 0.2КГ"

    Кол-во: 13.000

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