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Наименование закупки
Поставка комплектующих материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 13:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36982
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
sershova@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ершова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155386Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»
Начальная цена
182 662,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 600.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 49.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.500
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 13.000
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