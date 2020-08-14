Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка каната стального для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Поставка каната стального для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155384Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155384

    Наименование закупки

    Поставка каната стального для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 12:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-51

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    saroeg.al.kuznetsov@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка каната стального для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 08:00 GMT +314.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155384Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка каната стального для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    96 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6-й км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 45 рабочих дней после получения Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат стальной 8.3ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 1000.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 263264
    ТГСтаврополь Поставка стального каната (20223555)
    ТГСтаврополь Поставка стального каната (20223555)
    263264
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 76854
    Поставка канатов стальных для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка канатов стальных для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
    76854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    128 653
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76865
    Такелаж (ТБС "Сатурн", заявка 33)
    Такелаж (ТБС "Сатурн", заявка 33)
    76865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    329 781
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77582
    Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80 (100 мх2 шт)
    Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80...
    77582
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    144 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить