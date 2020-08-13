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    Главная / Торги / МРФ_Северо-Запад_прицепы

    МРФ_Северо-Запад_прицепы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155383Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155383

    Наименование закупки

    МРФ_Северо-Запад_прицепы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 12:46

    Документация процедуры

    Дополнительные_требования_к_поставщику.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8142) 794170

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Viktoriya.Churkina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чуркина Виктория Аркадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МРФ_Северо-Запад_прицепы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 17:00 GMT +313.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155383Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МРФ_Северо-Запад_прицепы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1) применение схемы ЭДО при подписании договора и при выставлении первичных документов 2)оплата по факту поставки 3) доставку включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прицеп с высоким бортом 400мм, крышкой пластиковой ЛАВ-81011С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Прицеп с высоким бортом 400мм, тент с каркасом ЛАВ-81011С"

    Кол-во: 2.000

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