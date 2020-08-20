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    Главная / Торги / Закупка бензинового оборудования

    Закупка бензинового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 15:3020.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155378Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155378

    Наименование закупки

    Закупка бензинового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 12:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 977 802-09-29

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    podvislov_ia@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвислов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка бензинового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 15:30 GMT +320.08.2020 15:3020.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155378Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бензинового оборудования

    Начальная цена

    103 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приемки товара по качеству. В стоимость входит доставка до г. Щелково (ул. Московская 77Б).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Триммер бензиновый Husqvarna 327RDX 0.9КВТ 24.5СМ3 255-400ММ U-образная леска/нож 9651948-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Бензопила Echo CS-350WES-14 1.48КВТ 14" (35СМ) 3/8ДЮЙМ 0.37Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Бензорез ТСС RH-350H 4000ВТ 3.6Л 350ММ 80ММ 64КГ 1150х470х930ММ"

    Кол-во: 1.000

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