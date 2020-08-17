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    Главная / Торги / Поставка сменных картриджей к фильтру

    Поставка сменных картриджей к фильтру

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155371Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155371

    Наименование закупки

    Поставка сменных картриджей к фильтру

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 12:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 380-71-81

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    n.grishin@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Николай Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сменных картриджей к фильтру

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155371Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сменных картриджей к фильтру

    Начальная цена

    48 496,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, производственная база ООО "Газпром телеком"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка за счет поставщика, оплата в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж к фильтру для воды Аквафор В100-5 сменный модуль"

    Кол-во: 140.000

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