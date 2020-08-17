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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка сменных картриджей к фильтру
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 12:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 380-71-81
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
n.grishin@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Николай Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сменных картриджей к фильтру
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155371Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сменных картриджей к фильтру
Начальная цена
48 496,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, производственная база ООО "Газпром телеком"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка за счет поставщика, оплата в течение 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 140.000
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