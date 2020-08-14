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    Главная / Торги / Фонарь ЭРА РА-603

    Фонарь ЭРА РА-603

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 08:3014.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155370Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155370

    Наименование закупки

    Фонарь ЭРА РА-603

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 12:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-47-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    ProfL21@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Фонарь ЭРА РА-603

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 08:30 GMT +314.08.2020 08:3014.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155370Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фонарь ЭРА РА-603

    Начальная цена

    4 941,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта. Оплата производится в течение 10 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фонарь аккумуляторный прожектор ЭРА PA-603 ОМЕГА 36xLED 3Ah ЗУ 220V+12V Б0031034"

    Кол-во: 3.000

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