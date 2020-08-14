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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Фонарь ЭРА РА-603
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 12:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-47-18
Факс
Адрес электронной почты
ProfL21@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фонарь ЭРА РА-603
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 08:30 GMT +314.08.2020 08:3014.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155370Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фонарь ЭРА РА-603
Начальная цена
4 941,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта. Оплата производится в течение 10 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 3.000
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