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    Главная / Торги / Поставка комплекта доработки комплекса промышленной безопасности "СИГМА" исп. КПБ/723-003 Опросный лист № 4005/5-2-КС29-0-КЗ.ОЛ2

    Поставка комплекта доработки комплекса промышленной безопасности "СИГМА" исп. КПБ/723-003 Опросный лист № 4005/5-2-КС29-0-КЗ.ОЛ2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155368Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155368

    Наименование закупки

    Поставка комплекта доработки комплекса промышленной безопасности "СИГМА" исп. КПБ/723-003 Опросный лист № 4005/5-2-КС29-0-КЗ.ОЛ2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 16:52

    Документация процедуры

    4005-5-2-кс29-0-кз.ол2.pdf

    Требования_к_документам_КИМ_(1).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mkabirova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабирова Марьям Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплекта доработки комплекса промышленной безопасности "СИГМА" исп. КПБ/723-003 Опросный лист № 4005/5-2-КС29-0-КЗ.ОЛ2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155368Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта доработки комплекса промышленной безопасности "СИГМА" исп. КПБ/723-003 Опросный лист № 4005/5-2-КС29-0-КЗ.ОЛ2

    Начальная цена

    902 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный, ул.Промышленников, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект доработки комплекса промышленной безопасности Сигма КПБ/723-003 4005/5-2-КС29-0-КЗ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
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