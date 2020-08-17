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    Главная / Торги / Поставка муфты изолирующей на объект Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке 220-285 км

    Поставка муфты изолирующей на объект Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке 220-285 км

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155366Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155366

    Наименование закупки

    Поставка муфты изолирующей на объект Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке 220-285 км

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 16:52

    Документация процедуры

    Z572928_2562_3-3-УТ3-Л.1.ОЛ6.pdf

    Требования_к_документам_КИМ_(1).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mkabirova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабирова Марьям Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка муфты изолирующей на объект Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке 220-285 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155366Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфты изолирующей на объект Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке 220-285 км

    Начальная цена

    933 333,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 422701, Республика Татарстан, Высокорский р-н, с.Высокая Гора,ул.Луговая, д.9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-325 Protegol UR-Coating 32-60) / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex и КИП-ТСТ-8-1.8/0.7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения 2562/3-3-УТ3-Л.1.ОЛ6"

    Кол-во: 1.000

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