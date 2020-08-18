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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей MB Unimog U400 (доп. Оборудование) Р219МТ177, Volksvagen К420НЕ799, Н173ВО777, ISUZU У613МС777, Ford О983ВН190

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей MB Unimog U400 (доп. Оборудование) Р219МТ177, Volksvagen К420НЕ799, Н173ВО777, ISUZU У613МС777, Ford О983ВН190

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155365Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155365

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей MB Unimog U400 (доп. Оборудование) Р219МТ177, Volksvagen К420НЕ799, Н173ВО777, ISUZU У613МС777, Ford О983ВН190

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 14:54

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей MB Unimog U400 (доп. Оборудование) Р219МТ177, Volksvagen К420НЕ799, Н173ВО777, ISUZU У613МС777, Ford О983ВН190

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155365Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей MB Unimog U400 (доп. Оборудование) Р219МТ177, Volksvagen К420НЕ799, Н173ВО777, ISUZU У613МС777, Ford О983ВН190

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край,Москва Город, г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская д. 6/4. г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав напорный с нитяным усилием 40х51,5 мм (16 атм) ГОСТ 10362-2017 РН40х51,5"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Рукав напорный с нитяным усилием 25х35 мм (16 атм) ГОСТ 10362-2017 РН25х35"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Шланг Karcher Performance Plus 3/4 - 25m 2.645-322.0"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Щетка Trilety ТК35 07-451-2107"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр масляный 03N115562B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр топливный 2N0127401R"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный 2N0129620"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр салона 5Q0819653"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Щётки стеклоочистителя 288908716R"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Колонка рулевая 8-97418-802-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Масляное уплотнение 1476743"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Масляное уплотнение вторичного вала 1479629"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Заглушка 1326412"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Шкив генератора VFD1581844"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Фильтр масляный 03C115561H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный 1F0129620"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр салона 1K1819653B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр топливный 1K0201051K"

    Кол-во: 1.000

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