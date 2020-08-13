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    Главная / Торги / поставка упаковочного материала для тнужд производственных подразделений в г. уфа филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    поставка упаковочного материала для тнужд производственных подразделений в г. уфа филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 22:0013.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155361Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155361

    Наименование закупки

    поставка упаковочного материала для тнужд производственных подразделений в г. уфа филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 14:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 963 044-50-80

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    n.selina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка упаковочного материала для тнужд производственных подразделений в г. уфа филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 22:00 GMT +313.08.2020 22:0013.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155361Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковочного материала для тнужд производственных подразделений в г. уфа филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    136 611,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Российская, д. 92/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара отдельными партиями силами и средствами поставщика в адрес покупателя. Оплата товара в срок не позднее 15 дней с даты поставки соответствующей партии товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветошь белая хлопчатобумажная рулон"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Пленка полиэтиленовая рукав 1.5М 200МКМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Пленка полиэтиленовая техническая 1.5х100М 200МКМ"

    Кол-во: 3.000

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