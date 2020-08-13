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Наименование закупки
поставка упаковочного материала для тнужд производственных подразделений в г. уфа филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 14:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а
Почтовый адрес
620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725
Контактный телефон
+7 963 044-50-80
Факс
+7 343 359-79-52
Адрес электронной почты
n.selina@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селина Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка упаковочного материала для тнужд производственных подразделений в г. уфа филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 22:00 GMT +313.08.2020 22:0013.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155361Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка упаковочного материала для тнужд производственных подразделений в г. уфа филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Начальная цена
136 611,87
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Российская, д. 92/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка товара отдельными партиями силами и средствами поставщика в адрес покупателя. Оплата товара в срок не позднее 15 дней с даты поставки соответствующей партии товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а
620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725
Кол-во: 30.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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