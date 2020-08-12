Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Спец.одежда ФСС

    Спец.одежда ФСС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 00:0012.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155357Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155357

    Наименование закупки

    Спец.одежда ФСС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 13:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Спец.одежда ФСС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 00:00 GMT +312.08.2020 00:0012.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155357Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спец.одежда ФСС

    Начальная цена

    505 309,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Починковский район, с. Починки, Центральная ремонтная база (КС5).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена с учетом доставки. Поставка в течении 3 дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки специальные Мотор 10 КПП Кевлар черные натуральная кожа, стелька Кевлар трехслойная ПУ/ТПУ/ТПУ композит 200 ДЖ ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Костюм Костюм лето Спец-антистат Д-11Г(а)2 Премьер-комфорт 250А, хлопок - 80%, полиэфир - 20%,антистатическая нить, 250г/м2, МВО темно-синий с серым куртка, брюки защита от воздействия статического электричества"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Костюм сигнальный летний Квант Антистат ткань Премьер 250-А хлопок 35%, полиэфир 65% МВО 250Г/М2 желтый флуоресцентный с черным куртка, брюки со светоотражающими элементами"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 4"

    "Костюм защитный зимний Спец-Антистат хлопок 65%, полиэфир 35% термофайбер 234Г/М2 темно-синий с серым куртка и полукомбинезон со светоотражающей полосой"

    Кол-во: 24.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 88788
    Костюмы с логотипом
    Костюмы с логотипом
    88788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2019 05:30(GMT+03:00)
    394 491
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Ценовой запрос № 79321
    мягкий инвентарь
    мягкий инвентарь
    79321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    25 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 79686
    Поставка костюмов
    Поставка костюмов
    79686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    241 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80092
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    383 935
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 81938
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    81938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 20:00(GMT+03:00)
    199 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 85383
    Спецодежда
    Спецодежда
    85383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    82 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить