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    Главная / Торги / Поставка специализированной продукции для КР 2020

    Поставка специализированной продукции для КР 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155356Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155356

    Наименование закупки

    Поставка специализированной продукции для КР 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 11:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.fedunets@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федунец Светлана Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированной продукции для КР 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155356Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированной продукции для КР 2020

    Начальная цена

    1 556 870,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский р-н, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 20 по 30 (31) число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие гидроизоляционное Стеклогидроизол Эконом СКП сланец ТУ 5774-002-69920412-2013"

    Кол-во: 560.000

    "Позиция 2"

    "Покрытие гидроизоляционное Стеклогидроизол Эконом СКП сланец ТУ 5774-002-69920412-2013"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 3"

    "Грунтовка акриловая пропитка Боларс Антиплесень 5Л канистра/ведро прозрачная"

    Кол-во: 217.000

    "Позиция 4"

    "Грунтовка Knauf Тифенгрунт"

    Кол-во: 211.000

    "Позиция 5"

    "Покрытие гидроизоляционное Стеклогидроизол Эконом СКП сланец ТУ 5774-002-69920412-2013"

    Кол-во: 1597.000

    "Позиция 6"

    "Покрытие гидроизоляционное Стеклогидроизол Эконом СКП сланец ТУ 5774-002-69920412-2013"

    Кол-во: 1569.000

    "Позиция 7"

    "Покрытие гидроизоляционное Стеклогидроизол Эконом СКП сланец ТУ 5774-002-69920412-2013"

    Кол-во: 490.000

    "Позиция 8"

    "Покрытие гидроизоляционное Стеклогидроизол Эконом СКП сланец ТУ 5774-002-69920412-2013"

    Кол-во: 481.400

    "Позиция 9"

    "Грунтовка акриловая пропитка Боларс Антиплесень 5Л канистра/ведро прозрачная"

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 10"

    "Грунтовка Knauf Тифенгрунт"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 11"

    "Грунтовка акриловая деревозащитная Pinotex Base 9Л ведро бесцветная"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Грунтовка Knauf Тифенгрунт"

    Кол-во: 126.000

    "Позиция 13"

    "Проявитель ТРТ-311 ПК 5Л канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Пленка рентгеновская радиографическая техническая Р8Ф IF 30х40СМ 75ЛИСТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Фиксаж ТРТ-311Фк 5Л+1Л"

    Кол-во: 1.000

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