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    Главная / Торги / Колода разделочная дубовая (пень разрубочный) 600-690 мм

    Колода разделочная дубовая (пень разрубочный) 600-690 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 00:0014.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155351Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155351

    Наименование закупки

    Колода разделочная дубовая (пень разрубочный) 600-690 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 14:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    monev@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплицкая Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Колода разделочная дубовая (пень разрубочный) 600-690 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 00:00 GMT +314.08.2020 00:0014.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155351Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колода разделочная дубовая (пень разрубочный) 600-690 мм

    Начальная цена

    16 674,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колода разделочная железный обруч (низ,верх) 670(700)х1000ММ ИД4603"

    Кол-во: 1.000

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    370 600
    Лоты:
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    Регион:
    Тюменская область
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