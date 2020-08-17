Неисключительное право на использование программы АИССТ включая техподдержку по вопросам его работы, услуги по хранению, обеспечению доступа и резервному копированию базы данных на 1 рабочее место в течение 12 месяцев

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 155349 Наименование закупки Неисключительное право на использование программы АИССТ включая техподдержку по вопросам его работы, услуги по хранению, обеспечению доступа и резервному копированию базы данных на 1 рабочее место в течение 12 месяцев Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫКСУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ" Юридический адрес 607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2, Почтовый адрес 607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2 Контактный телефон +7 83177 3-05-16 Факс +7 83177 3-19-03 Адрес электронной почты crbvyksaurist@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Веденькина Ирина Владимировна Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru