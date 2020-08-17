www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Неисключительное право на использование программы АИССТ включая техподдержку по вопросам его работы, услуги по хранению, обеспечению доступа и резервному копированию базы данных на 1 рабочее место в течение 12 месяцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 10:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
Почтовый адрес
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Контактный телефон
+7 83177 3-05-16
Факс
+7 83177 3-19-03
Адрес электронной почты
crbvyksaurist@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Веденькина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Неисключительное право на использование программы АИССТ включая техподдержку по вопросам его работы, услуги по хранению, обеспечению доступа и резервному копированию базы данных на 1 рабочее место в течение 12 месяцев
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 08:00 GMT +317.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155349Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Неисключительное право на использование программы АИССТ включая техподдержку по вопросам его работы, услуги по хранению, обеспечению доступа и резервному копированию базы данных на 1 рабочее место в течение 12 месяцев
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Крансные зори, зд. 16/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен, оплата ежемесячно в течение 30 дней с момента оказания услуг и подписания акта.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Кол-во: 2.000
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