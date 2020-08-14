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    Главная / Торги / Борьба с вирусом администрация МФ

    Борьба с вирусом администрация МФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155339Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155339

    Наименование закупки

    Борьба с вирусом администрация МФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 12:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 8152 48-77-76

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    p.v.borzy@gazflot.murmansk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борзый Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Борьба с вирусом администрация МФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155339Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Борьба с вирусом администрация МФ

    Начальная цена

    17 066,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г Мурманск ул Траловая 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, Доставка включена в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный Chronos 3х15ВТ 45ВТ 176-264В 745х190х135ММ черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный Chronos 4х15ВТ 60ВТ 176-264В 745х190х135ММ черный со стойкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБРПе-2х30 Азов 2х30ВТ 220В 350х600х1320ММ УХЛ 4.2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Дозатор Ksitex DD-1068A 1ЛИТР для жидких дезинфицирующих средств АБС-пластик 245х110х115ММ белый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Средство дезинфицирующее Суперзащита спиртовое для поверхностей аэрозольный баллон 300МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Средство дезинфицирующее Grass Deso C9 изопропанол 70% для рук и поверхностей канистра 1Л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Средство дезинфицирующее Мультидез-Тефлекс А жидкость для рук и поверхностей канистра 1Л"

    Кол-во: 16.000

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