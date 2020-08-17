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    Главная / Торги / Доставка банкоматов из г.Москва в г.Санкт-Петербург и иные города Северо-Западного региона.

    Доставка банкоматов из г.Москва в г.Санкт-Петербург и иные города Северо-Западного региона.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155336Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155336

    Наименование закупки

    Доставка банкоматов из г.Москва в г.Санкт-Петербург и иные города Северо-Западного региона.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 14:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    andrey.belkun.peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белкун Андрей Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Доставка банкоматов из г.Москва в г.Санкт-Петербург и иные города Северо-Западного региона.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155336Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка банкоматов из г.Москва в г.Санкт-Петербург и иные города Северо-Западного региона.

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Ленинградская область, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, д.63, корп.36 и иные города Северо-Западного региона.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доставка банкоматов из г.Москва в г.Санкт-Петербург и иные города Северо-Западного региона."

    Кол-во: 1.000

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