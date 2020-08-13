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    Главная / Торги / ФНПО_поставка ветоши

    ФНПО_поставка ветоши

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155333Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155333

    Наименование закупки

    ФНПО_поставка ветоши

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 11:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8112) 622894

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Elena.Kuznetsova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область, Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ФНПО_поставка ветоши

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155333Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФНПО_поставка ветоши

    Начальная цена

    74 029,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область,Псковская область, 173502,Новгородская область,Новгородский район,д. Подберезье, ул. Связистов, 1а. Псковская обл., 180002,г. Псков, ул. Яна Райниса, д.45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 раб. дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветошь обтирочная ткань х/б"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Ветошь обтирочная ткань х/б"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Ветошь обтирочная ткань х/б"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Ветошь обтирочная ткань х/б"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Ткань протирочная бязь 150см"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Ткань протирочная бязь 150см"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Ткань протирочная бязь 150см"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Ткань для пола 80см"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Ткань фланель 75см"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 14"

    "Ткань фланель 75см"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Ткань фланель 75см"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Ткань фланель 75см"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 18"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 432.000

    "Позиция 19"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 20"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 207.000

    "Позиция 21"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 300.000

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