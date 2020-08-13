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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ФНПО_поставка ветоши
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 11:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8112) 622894
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Elena.Kuznetsova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ФНПО_поставка ветоши
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155333Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ФНПО_поставка ветоши
Начальная цена
74 029,08
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новгородская область,Псковская область, 173502,Новгородская область,Новгородский район,д. Подберезье, ул. Связистов, 1а. Псковская обл., 180002,г. Псков, ул. Яна Райниса, д.45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100% в течение 7 раб. дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 432.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 207.000
Кол-во: 300.000
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