Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка трубы нержавеющей

    Поставка трубы нержавеющей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155330Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155330

    Наименование закупки

    Поставка трубы нержавеющей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 11:51

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2020.doc

    23-1433_Арсенал_СГ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    dshelegeda@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелегеда Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубы нержавеющей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155330Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы нержавеющей

    Начальная цена

    645 689,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Красное Село, ул. Рябчикова 19-а, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба Х 12х1ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.250

    "Позиция 2"

    "Труба 32х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 3"

    "Труба 34х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.018

    "Позиция 4"

    "Труба 25х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 5"

    "Труба 57х3.5ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 6"

    "Труба 22х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.017

    "Позиция 7"

    "Труба 14х2.5ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 8"

    "Труба медная 3/8" 9.52х0.81х15 для кондиционера"

    Кол-во: 20.000

    Позвонить