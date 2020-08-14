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Наименование закупки
ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 29.07.2020 ООО "ТракторЦентр""
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 09:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Молодежная, 77-150
Почтовый адрес
426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Молодежная, 77-150
Контактный телефон
+7 34126 5-54-91
Факс
+7 34126 5-54-91
Адрес электронной почты
Traktorcentr@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чегодаев Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 29.07.2020 ООО "ТракторЦентр""
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155325Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 29.07.2020 ООО "ТракторЦентр""
Начальная цена
21 230,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, город Ижевск Новосмирновская 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка Поставщиком в указанный адрес, затраты включить в стоимость товаров. Отсрочка платежа 45 календарных дней с момента поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ТракторЦентр""
Все закупки и тендеры ООО "ТракторЦентр""
Адрес местонахождения
426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Молодежная, 77-150
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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