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    Главная / Торги / ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 29.07.2020 ООО "ТракторЦентр""

    ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 29.07.2020 ООО "ТракторЦентр""

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155325Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155325

    Наименование закупки

    ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 29.07.2020 ООО "ТракторЦентр""

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 09:53

    Документация процедуры

    Сведения_из_реестра_МСП_10.01.18.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ТракторЦентр"
    Все закупки и тендеры ООО "ТракторЦентр""

    Юридический адрес

    426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Молодежная, 77-150

    Почтовый адрес

    426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Молодежная, 77-150

    Контактный телефон

    +7 34126 5-54-91

    Факс

    +7 34126 5-54-91

    Адрес электронной почты

    Traktorcentr@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чегодаев Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 29.07.2020 ООО "ТракторЦентр""

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155325Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 29.07.2020 ООО "ТракторЦентр""

    Начальная цена

    21 230,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, город Ижевск Новосмирновская 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка Поставщиком в указанный адрес, затраты включить в стоимость товаров. Отсрочка платежа 45 календарных дней с момента поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ТракторЦентр""
    Все закупки и тендеры ООО "ТракторЦентр""

    Адрес местонахождения

    426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Молодежная, 77-150

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "245-1008016 Прокладка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "245-1205614-Б Прокладка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "245-1118034Б Прокладка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "16х27 Хомут"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "20х32 Хомут"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "32х50 Хомут"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "d40мм Рукав для системы охлаждения"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Патрубок радиатора угловой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "12,5х1280 Ремень"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Турбокомпрессор С14-194"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "245-1118016 Прокладка"

    Кол-во: 2.000

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