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    Главная / Торги / Закупка метизов для Оренбургского филиала

    Закупка метизов для Оренбургского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155324Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155324

    Наименование закупки

    Закупка метизов для Оренбургского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 10:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    3532 57-41-62

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка метизов для Оренбургского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 08:00 GMT +313.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155324Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка метизов для Оренбургского филиала

    Начальная цена

    26 815,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Беляевская 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставку до склада включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шайба плоская М20 ГОСТ Р 52646-2006"

    Кол-во: 7.900

    "Позиция 2"

    "Болт б/г М24х100 10.9 ст 40хГОСТ Р 52644-2006 оцинк"

    Кол-во: 18.700

    "Позиция 3"

    "Гайка М24 ГОСТ Р 52645-2006 В/П кл.пр 10"

    Кол-во: 14.500

    "Позиция 4"

    "Шайба плоская 24 ГОСТ 52646-2006"

    Кол-во: 4.400

    "Позиция 5"

    "Болт б/г 20х100 10.9 ст.40хГОСТ Р52644-2006"

    Кол-во: 34.600

    "Позиция 6"

    "Гайка М20 ГОСТ Р52645-2006 В/П кл. пр. 10 оцинк."

    Кол-во: 21.700

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