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    Главная / Торги / Поставка радиомодема для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Поставка радиомодема для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155323Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155323

    Наименование закупки

    Поставка радиомодема для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 09:41

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Техническое_задание_11_ДФВ_2020.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка радиомодема для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 18:00 GMT +314.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155323Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиомодема для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    243 237,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625019, Тюменская обл., Тюмень г., Воровского ул., 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиомодем Javad HPT435BT 406...470МГЦ приём/передача 35ВТ RS-232, USB2.0 0.9КГ антенна 5ДБ, сумка/кейс для модема, интерфейсный кабель, кабель для подключения приемника Leica GS14, антенный кабель, кабель питания, веха 4.6М, трипод"

    Кол-во: 1.000

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